Под Саратовом погиб водитель перевернувшейся «десятки»

Авария в Саратовском районе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Смертельное ДТП произошло на трассе под Саратовом ночью 8 ноября.
По данным областной ГИБДД, 52-летний водитель ВАЗ-2110 слетел с дороги на 268 км автотрассы Сызрань-Саратов – Волгоград. Авария произошла около 3.40 ночи.
По предварительным данным, мужчина не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, где машина опрокинулась. От полученных травм водитель скончался.
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