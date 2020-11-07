Подробности о трех новых жертвах коронавируса в Саратове: одна из женщин провела в больнице 58 дней

Еще три человека умерли от коронавируса в ковидных госпиталях Фото: Андрей АБРАМОВ

Стали известны данные о новых скончавшихся от коронавируса в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, это двое мужчин и женщина.

56-летний пациент был госпитализирован с двусторонней вирусной пневмонией, у него диагностирован коронавирус и поражение легких на 84%. Через восемь суток в стационаре, трое из которых он провел на ИВЛ — причем сутки на инвазивной — мужчина умер, несмотря на усилия медиков. Среди сопутствующих заболеваний у него была артериальная гипертензия.

68-летний мужчина поступил в стационар с 65%-ным поражением легких, которое потом выросло до 96%.. Причина смерти — отек легких и головного мозга. Течение болезни осложнялось тромботическим синдромом – тромбозом бедренной артерии и острой артериальной недостаточностью, а также сопутствующими патологиями: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония. В общей сложности он провел в больнице 12 дней, и сутки был подключен к ИВЛ.

72-летняя женщина лежала в ковидном госпитале 58 дней. Ее легкие были поражены на 75%. ее сразу поместили на ИВЛ, пришлось выполнить трахеотомию. Однако дыхательная недостаточность, эндогенная интоксикация и церебральная дисфункция нарастали. Причем мазок не выявил коронавирус, это удалось установить лишь при анализе крови. Сопутствующая патология — ишемическая болезнь сердца, стенокардия, сочетанный аортальный порок сердца.

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