Три человека скончались от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области сразу три человека скончались от коронавируса.

Такие данные предоставил федеральный оперативный штаб на утро 7 ноября.

Информация о погибших от коронавируса уточняется Минздравом.

Напомним, на сегодняшнее утро стало известно о еще 195 случаях заражения и 246 — выздоровления.

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