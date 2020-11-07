Три человека скончались от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области сразу три человека скончались от коронавируса.
Такие данные предоставил федеральный оперативный штаб на утро 7 ноября.
Информация о погибших от коронавируса уточняется Минздравом.
Напомним, на сегодняшнее утро стало известно о еще 195 случаях заражения и 246 — выздоровления.
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