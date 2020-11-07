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Коронавирус Covid-19

Три человека скончались от коронавируса в Саратовской области

Об этом сообщил федеральный оперативный штаб
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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В Саратовской области сразу три человека скончались от коронавируса.

Такие данные предоставил федеральный оперативный штаб на утро 7 ноября.

Информация о погибших от коронавируса уточняется Минздравом.

Напомним, на сегодняшнее утро стало известно о еще 195 случаях заражения и 246 — выздоровления.

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