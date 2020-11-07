В Саратовской области коронавирус выявлен у 195 жителей

Коронавирус выявлен у 195 жителей Саратовской области

В Саратовской области утром 7 ноября стало известно о еще 195 случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, лидируют по заболеваемости Саратов — 109 случаев, Энгельсский район — 21 случай и Балаковский — 10 случаев.

136 зараженных удалось установить среди контактных лиц. У 36 граждан заболевание протекает бессимптомно.

Также из новых случаев 11 приходится на детей до 17 лет и 48 — это взрослые старше 60 лет.

Всего в области с начала пандемии выявлено 21 872 зараженных. Выздоровел 15 101 человек, за сутки — 246.

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