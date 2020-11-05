В Саратовской области пока не нашли деньги на квартиры для трех ветеранов Великой Отечественной

В Саратовской области еще остаются ветераны ВОВ, которые не получили жилье от государства

На учете в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области стоит восемь граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий. Однако в текущем году их всех не смогут обеспечить жильем – не хватает 3,7 млн рублей.

Всего в очереди два инвалида и один участник Великой Отечественной войны, пять вдов участников Великой Отечественной войны. Им положены от государства по 36 квадратных метров жилья в рамках Указа Президента РФ «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов». Деньги на это в размере 6,1 млн рублей будут выделены из резервного фонда Правительства РФ, в расчете 33,983 тысячи рублей за метр. Но, как заметили в минстрое, чтобы хватило на всех нужно 9,8 млн рублей.

Таким образом, трое из восьми ветеранов вынуждены будут подождать еще, как минимум год.

Всего с начала действия Указа 2172 ветерана в Саратовской области уже улучшили жилищные условия

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