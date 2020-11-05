Самсонова предложила распустить областную думу из-за недееспособности

Депутат от «Справедливой России» в саратовской областной думе Зинаида Самсонова предложила распустить действующий состав областной думы, назвав его недееспособным.

Сделала она это на внеочередном заседании парламента, где обсудили дополнительное финансирование мероприятий по борьбе с ковидом.

- Меня сегодня не пускали на заседание думы (задержка возникла из-за проверки депутатов от КПРФ - прим. ред.). Я не могу приезжать за полчаса, я зарабатываю деньги. Я напишу соответствующее заявление и потребую распустить думу. Этот созыв недееспособный. Между собой все время выясняют отношения КПРФ и «Единая Россия». Коммунисты вешают плакаты, единороссы их срывают. Я в отличие от вас приезжаю в думу работать, - сказала Самсонова.

- Сдайте мандат, если вас что-то не устраивает. Кричать легко. Я сегодня отдам свою машину, чтобы на ней врачей развозили. А вы что сделали? Вопрос простой сегодня - дополнительные деньги на борьбу с ковидом. А вы что тут развели? - сказал в ответ Иван Дзюбан.

- Есть правда в словах Самсоновой. С детского сада иногда приводят депутатов в думу. Молодые, рвут, а ничего сделать не могут, денег зарабатывать тоже не умеют. Мы за эти три года не научились слушать друг друга. Над нами уже смеются. Будьте терпимы, - сказал депутат Иван Чепрасов.