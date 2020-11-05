Министр Костин рассказал, когда в Саратове ждать снижения заболеваемости коронавирусом

Олег Костин пояснил, когда ждать снижения заболеваемости

В ходе незапланированного визита спикера Госдумы Вячеслава Володина в одну из саратовских аптек сопровождавший его министр здравоохранения области Олег Костин рассказал, что медики надеются на снижение заболеваемости коронавирусом в ближайшее время.

- Сейчас идет рост заболеваемости, не останавливается. Мы рассчитываем на то, что эпидемиологическая ситуация с масками, с разобщением сработает через определенный период. Через 18–20 дней мы должны пойти на снижение. Эффект должен проявиться уже в ближайшее время. Население стало более строго относиться к этому режиму, — сказал Костин.