Депутат Госдумы намерен разобраться в ЧП с проколом колес на парковке в Саратове

Николай Панков будет разбираться с парковкой на Менякина

Депутат Государственной думы Николай Панков проверил ход работ по строительству дороги на улице Менякина в поселке Юбилейный Саратова.

На своей странице в Instagram он отметил, что работа идет даже в этот праздничный день.

Однако у Николая Панкова была еще одна причина посетить улицу. Он отреагировал на сообщения своих подписчиков о хулиганстве на одной из местных парковок.

«КП-Саратов» одной из первых написала об этом случае: местный житель рассказал, что неизвестные порезали шины пяти автомобилям на парковке. Якобы за стоянку нужно платить до трех тыс. рублей в месяц.

- Самосуд не допустим, кому бы ни принадлежала эта стоянка. Все должно быть в рамках закона. Обращусь в правоохранительные органы. Также нужно узнать, как эта земля стала частной? Разберемся и в этом, — заявил Николай Панков, отреагировав на сообщения подписчиков.

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