На парковке в Юбилейном порезали шины пяти автомобилям

В поселке Юбилейный Саратова, на улице Менякина, нескольким автомобилям спустили колеса.

Об этом сообщил анонимный пользователь в группе «Типичный Юбилейный».

Гражданин опубликовал видео, где запечатлены иномарки на парковке — минимум у пяти были спущены колеса.

По словам автора видео, причиной этого могли стать имущественные притязания владельца земли. Некоторое время назад некие люди заявили автовладельцам, что за парковку здесь нужно платить до трех тыс. рублей.

- Те люди, которые по разным причинам не могли знать эту информацию, сегодня проснулись, вышли на улицу и увидели, что колеса на всех автомобилях, стоявших там ночью, были проколоты. Прошу заметить не спущены, а именно проколоты, — описал ситуацию гражданин.

Он также объяснил, что после того, как на улице Менякина началось строительство новой дороги, число парковочных мест в округе сократилось примерно в три раза. Поэтому жители домов №1 и 3 вынуждены были ставить машины именно на эту парковку.

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