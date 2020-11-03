Одного из старейших депутатов Саратовской облдумы заменят на симпатичную работницу библиотеки

Регина Юдина

Президиум саратовского регионального политсовета «Единой России» принял решение передать мандат покинувшего парламент по собственному желанию Владимира Капкаева 34-летней Регине Юдиной, заведующей отделом обслуживания Центральной библиотеки Вольского района.

Капкаев избирался по списку партии, следовательно, вместо него должен прийти кто-то из списка с более низких позиций.

Кандидатуру Юдиной теперь должны согласовать на Президиуме Генсовета «ЕР», затем необходимые документы будут направлены в областную избирательную комиссию.

Региональный политсовет согласовал кандидатуру Юдиной

- Регина Юдина прошла процедуру предварительного голосования, ей доверяют люди. Она представляет библиотечную систему, в которой работают профессионалы, несут культуру в массы. Предварительное голосование «Единой России» дает возможность представителям разных профессий, в партийных списках присутствуют достойные люди, — подчеркнул Панков.

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