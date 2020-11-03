Саратов в 2021 году получит на ремонт дорог 2,3 млрд рублей, Энгельс — 600 млн рублей

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В 2021 году Саратов получит 1 млрд рублей по нацпроекту на ремонт дорог, еще 1,3 млрд рублей будут получены за счет транспортного налога, который передан в городской бюджет. Из этих средств 500 млн рублей будут заложен на ремонт тротуаров. Об этом в ходе совещания по формированию списка дорог для ремонта на 2021 год заявил председатель правительства Роман Бусаргин.

- Сейчас вам необходимо утвердить на уровне администрации планируемый список ремонта дорог. До конца года предстоит заключить контракты на 800 млн рублей по нацпроекту, — заявил Бусаргин представителю администрации Саратова.

Руководству Энгельсского района также поручено определиться с перечнем дорог, но здесь до конца года должны заключить 80% контрактов на ремонты в 2021 году.

Энгельс получит в рамках нацпроекта 300 млн рублей и 302 млн рублей от транспортного налога.