Скончался ветеран органов внутренних дел на транспорте Владимир Фролков

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В минувшую пятницу, 30 октября, скончался генерал-майор милиции в отставке Владимир Фролков, долго время служивший в органах внутренних дел на транспорте.
Сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте выразили глубокие соболезнования семье и родственникам Владимира Ивановича
Владимир Иванович Фролков родился 20 ноября 1942 года в селе Гусевка Камышинского района Волгоградской области.
Поступив в органы правопорядка, он с октября 1966 года заочно учился в Саратовской средней специальной школе милиции. В августе 1967 года был назначен старшим инспектором наружной службы в линейном отделении милиции на станции Петров-Вал Дорожного отдела милиции на Приволжской железной дороге. Быстро освоив специфику оперативной и розыскной работы, молодой офицер задерживал преступников по «горячим» следам. Позже, уже будучи начальником линейного пункта милиции на станции Камышин, Фролков наладил тесное взаимодействие с железнодорожниками. Для профилактики правонарушений в подвижном составе Владимир Иванович организовал дружину по сопровождению пригородных электропоездов.
С апреля 1972 года по октябрь 1983 года проходил службу на различных должностях оперативно-начальствующего состава Приволжского УВД на транспорте. Позднее по его инициативе в Приволжском УВДТ была внедрена поисковая система «Объект», активизирована работа заслонов и специальных групп. А вскоре последовали раскрытия ряда хищений краж грузов в особо крупных размерах.
Хорошая жизненная школа, большой практической опыт помогали Владимиру Ивановичу при работе на руководящих должностях.
С октября 1983 года он был назначен заместителем начальника Северного УВД на транспорте, а в марте 1987 года возглавил Средневолжское УВД на транспорте.
Владимир Иванович награжден нагрудными знаками «Отличник милиции», «За отличную службу в МВД», медалью «Ветеран труда». В 1987 году ему было присвоено почетное звание заслуженного работника МВД СССР, вручен знак «Почетному железнодорожнику».
32 года генерал-майор милиции Фролков прослужил в органах внутренних дел на транспорте. И более семи из них возглавлял Средневолжское УВД на транспорте МВД России.
Владимир Фролков прошёл путь от старшины до генерал-майора милиции. С 1994 года Владимир Иванович Фролков ушел на заслуженный отдых.
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