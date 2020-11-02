В Саратовской области от «иных патологий» с COVID-19 скончались 634 больных

В ковидных стационарах Саратовской области на утро 2 ноября находятся 3 389 человек. Из них коронавирус уже подтвержден у 2,1 тыс., пневмония — у 3 280 пациентов, из них с COVID-19 — 2 073 человека. На кислородной поддержке в госпиталях 640 человек, на аппаратах ИВЛ — 225.

Об этом в ходе брифинга в Минздраве рассказал замминистра здравоохранения Денис Грайфер.

На дому лечатся 3 916 пациентов, под наблюдением из числа контактных еще 1 192 человека.

По словам Грайфера, всего сейчас в регионе открыты 3 726 коронавирусных коек, из них с кислородом — 1 941.

На сегодняшний день свободных всего 337, развертывание коек продолжается.

- За месяц объем коек вырос на 30% — дополнительно 849 развернуто. К 6 ноября будет еще 220 коек, из них 208 — с кислородом, — рассказал Грайфер.

Он подтвердил, что на сегодняшний день 634 человека с коронавирусом скончались от иных патологий. Напрямую от COVID-19 умерли 158 пациентов.

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