Драка водителей в Саратове: подробности

В ГИБДД Саратова рассказали подробности инцидента на пересечении улиц Большая Казачья и Астраханская.

Напомним, ранее «КП-Саратов» сообщала, что там подрались водители.

Как выяснилось, одним из участников инцидента был не водитель, а пассажир. Он ехал в машине Toyota Land Cruiser, которым управляла 49-летняя женщина. По предварительной версии иномарка не уступила дорогу автомобилю ВАЗ-2111, за рулем которого находился 32-летний мужчина.

В итоге агрессивный пассажир Toyota разбил рукой переднее стекло отечественной легковушке. Водитель ее был госпитализирован. Данные мужчины сейчас устанавливаются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.