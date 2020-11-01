В Саратове подрались не поделившие дорогу водители

В центре Саратова подрались водители двух легковушек: ВАЗ-2112 и Toyota.
Об этом сообщает «ЧП-Саратов».
По данным источника, инцидент случился на пересечении улиц Астраханская и Большая Казачья. Якобы одна из машин перекрыла выезд для другой. Водитель иномарки разбил боковое стекло отечественного авто, осколки ранили его владельца.
Пострадавший был госпитализирован. На месте работают сотрудники ДПС и Центра медицины катастроф.
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