Министр Олег Костин записал видеопоздравление для саратовской скорой помощи

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин поздравил сотрудников городской станции скорой медицинской помощи с вековым юбилеем.

- Это уникальная дата — 100 лет скорой помощи, — отметил он в видеообращении, которое разместил областной Минздрав.

Олег Костин назвал работу в скорой помощи сейчас — передовой в борьбе с коронавирусом, когда выросло число вызовов.

- Они болеют, они даже умирают. Они стараются, но их не хватает, — так охарактеризовал он работу службы.

Министр поблагодарил медиков не только от себя, но от лица жителей города, медицинского сообщества, администрации и правительства.

Также медиков скорой помощи поздравил губернатор Валерий Радаев.

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