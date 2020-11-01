Валерий Радаев поздравил работников скорой помощи Саратова с юбилеем

Саратовская станция скорой помощи празднует юбилей Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В воскресенье, 1 ноября, саратовская станция скорой помощи отмечает юбилей. Ей исполнилось 100 лет.

Губернатор Валерий Радаев поздравил работников станции.

- Уважаемые сотрудники и ветераны службы скорой помощи Саратова! Поздравляю вас со 100-летием со дня образования Саратовской городской станции скорой медицинской помощи!

С момента своего создания скорая помощь — одна из самых значимых и сложных служб здравоохранения. Вы призваны первыми приходить на помощь, именно от ваших слаженных действий часто зависит жизнь человека. Этот благородный труд требует от вас высокой компетенции, милосердия, самоотдачи, умения принимать оперативные решения в любых обстоятельствах.

Сегодня количество вызовов в скорую помощь увеличилось в несколько раз, вам приходится испытывать колоссальную нагрузку. В сложившейся ситуации вы проявляете выдержку и высокий профессионализм, своим тяжелым трудом внося достойный вклад в борьбу с инфекцией, а главное — в сохранение здоровья и жизней жителей Саратова.

Примите слова искренней благодарности за вашу самоотверженность, преданность профессии и чуткость! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра — написал он на своей странице в Instagram.

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