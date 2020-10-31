Покровчанин продал отнятую сумку с телефоном и кошельком неизвестному

В Энгельсе полиция раскрыла ограбление женщины.

- От 47-летней гражданки 20 октября поступило сообщение, что кто-то около АЗС на Студенческой улице отобрал у нее сумку, в которой был телефон и кошелек, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полицейские разыскали 38-летнего рецидивиста. Матерый грабитель и вор признался в преступлении и пояснил, что похищенное продал неизвестному.

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