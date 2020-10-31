Оклад Александра Стрелюхина на новом месте будет меньше 30 тысяч рублей

Александр Стрелюхин
Фото: Александр Уриевский
Оклад бывшего председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина на новом месте работы будет составлять 29 305 рублей.
Напомним, он будет возглавлять «Центр развития Саратовской агломерации».
В постановлении регионального правительства, которое подписал нынешний председатель Роман Бусаргин, говорится о штате и оплате труда в новой организации.
Так, кроме директора, в Центре развития будет бухгалтер с пятым уровнем квалификации, он будет получать оклад 17 995 рублей.
Также есть начальник отдела, эксперт и юрисконсульт. Им назначены оклады 20 327,15 744 и 14 067 рублей соответственно.
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Кроме окладов, работникам организации положены выплаты компенсационного и стимулирующего характера, например, выплата за качество работы и премия по ее итогам. Максимум, который можно получить премиями по итогам работы за месяц, — это не более 40% от оклада, а по итогам работы за год — не более одного оклада.
Компенсационные выплаты предусматривают оплату за работу сверхурочно, ночью, в выходные и праздники, а также за работу с гостайной.
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