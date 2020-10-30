Банк «Открытие»: Квартиры для жителей ПФО стали на 20% дешевле в 2020 году за счет антикризисной ипотеки в 6,5%

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В 2020 году жилье для россиян стало в среднем на 20% дешевле. Это связано в первую очередь не столько с кризисом, сколько с антикризисными мерами правительства и сниженной до 6,5% ставки ипотечных кредитов. Об этом в ходе онлайн-брифинга 29 октября сообщила начальник аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина.

По ее словам в 2020 году те, кто планировал купить квартиру смогли это сделать либо дешевле, либо выбрав за те же деньги более выигрышный по метражу или местоположению объект.

В 2020 году кризис не привел к падению цен на жилье. Прогнозируемый рост цен на жилье состоялся, в том числе, за счет льготных программ по ипотеке, когда строители достаточно комфортно себя чувствовали, не смотря на общие проблемы с пандемией и закрытием ряда сфер экономики.

- Переход на эскроу-счета, которые обезопасили приобретателей жилья, строители «вложили» в стоимость квартир еще в 2019 и даже 2018 году. Этот рост на жилье составил около 4,6% за год. Сейчас застройщики при всех сложностях чувствуют себя достаточно комфортно, ведь рост покупок квартир идет за счет льготной ипотеки, которая продлена как минимум до середины 2021 года, - рассказала Анна Морина.

Обсуждая рынок валют, она не рекомендовала покупать доллар на уровне 78 и даже 76 рублей.

- Политические факторы являются причиной снижения курса рубля, как только они уйдут – курс вернется к более высоким значениям, - считает аналитик банка «Открытие».