Noize MC и Монеточка спели про перепотребление и предложили жить без остатка

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Призыв к осознанному потреблению и слоган рекламной кампании звучат рефреном в новом клипе «Живи без остатка», снятом в коллаборации с Билайн и Contrapunto.

Очереди за новым дропом, облака пакетов и горы пластика — в таких декорациях Noize MC и Монеточка обличают вредные привычки консьюмеризма. Покупать ненужное, использовать массу всего одноразового, лить воду зря — дуэт артистов заостряет внимание на нерациональном использовании ресурсов.

Такому беспечному подходу они противопоставляют принципы Zero Waste — покупать только нужное и использовать до конца. «Талант говорить всему лишнему "нет"» — в этом Иван и Лиза видят решение проблемы перепотребления.

- Изменить свои привычки, отказавшись от лишних покупок и не выбрасывая ценное, можно во всех сферах жизни, — уверены авторы проекта «Живи без остатка». Он создан в поддержку нового продукта Билайн «Связь Z», который помогает начать практики Zero Waste с самого простого — рационального использования мобильной связи.

Больше не нужно покупать пакеты услуг, которыми не будешь пользоваться и выбросишь в конце месяца. Можно выбрать только актуальное и потратить до конца в любое время — так работает «Связь Z».

- «Связь Z» — это связь нового поколения, где основной ценностью является разумное потребление: расход до последнего гигабайта или минуты без остатка. Мы надеемся, что новый подход к потреблению услуг и сервисов в сфере мобильной связи поможет выработать привычку осознанных покупок и в других сферах жизни, — отметила Юлия Галина, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям Билайн.

- Реклама давно пошла по пути трансляции ценностей, а не только продуктовых свойств. Бренды несут социальную миссию и говорят о проблемах современности. Мы выбрали ту, которая сейчас особенно остро звучит для молодёжной аудитории — это тема осознанного потребления — заявила Кристина Денина, креативный директор Contrapunto.

- Этот проект не обещал быть простым: казалось бы, такие разные и яркие исполнители, у каждого свой стиль и своя позиция... Но все сложилось прекрасно: творческая коллаборация Ивана, Лизы и Билайн получилась максимально органичной, потому что наши исполнители полностью разделяют позицию Zero Waste и стремятся нести людям ту же миссию, что и новый продукт бренда, — считает Анна Соколова, директор The Marketing Arm.

- Мы с Лизой написали текст от лица двух кукол, выброшенных на помойку их капризной маленькой хозяйкой после покупки новых. Лиза рассказывает о том, как мы туда попали, а я — о том, что с нами будет потом. Мы хотели сделать простую и понятную историю о легкомысленном потребительском отношении людей не только к товарам, но и к эмоциям, друг к другу, к самим себе и окружающему миру. По-моему, получилась добрая и светлая вещь — немного грустная, но дающая надежду. Мои дети уже вовсю напевают припев — а это значит, что песня удалась! — уверен Noize MC.

Кампания начинается с релиза YouTube-видео и будет поддержана спецпроектами в других соцсетях и продуктовой коммуникацией.

Ссылка на клип: https://www.youtube.com/watch?v=qrwfBxlGwSM

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