По производственной программе ООО «КВС» осуществлена замена 11 км водосетей

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ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в ходе реализации производственной программы в 2020 году осуществило перекладу и капитальный ремонт 11 км водопроводных сетей. Замена изношенных участков трубопроводов производилась во всех районах города Саратова, отдельный приоритет отдавался внутридворовым коммуникациям, так как именно на внутриквартальных сетях зачастую фиксируется высокая степень аварийности, что в последствие приводит к подтоплению подвалов жилых домов и близлежащей территории. За десять месяцев предприятием были заменены водопроводные коммуникации по Крымскому проезду, на площади Кирова, по улице Электронная, по улице Краевая, по улице Кутякова, по улице Мелиораторов и по многим другим.

На сегодняшний день ООО «КВС» завершило замену водопроводного ввода d160 мм и протяженностью 26 метров по 3-му Московскому проезду, 12, продолжает работы по перекладке сетей водоснабжения d300 мм протяженностью 130 метров по улице Шарковка, а также завершило монтаж водовода d160 мм и протяженностью 320 метров по улице Клубная (на данном участке сейчас выполняются мероприятия по строительству колодцев, также в ближайшее время будет произведено переключение абонентов к новым сетям).

Стоит отметить, что в начале 2020 года руководством «КВС» было принято решение о создании новых подразделений: ремонтно-восстановительного участка (РВУ), специализирующийся по замене вводов в жилые дома, (данное подразделение специально прошло дополнительную профессиональную подготовку в «ГИПРОНИИГАЗ»); и ремонтно-строительного управления (РСУ), специализирующегося в строительстве новых водопроводных сетей. Представленные подразделения осуществляют замену коммуникаций на современные полиэтиленовые трубопроводы, срок эксплуатации которых составит не менее 50 лет.

- На данный момент мы продолжаем осуществлять комплекс работ по замене водосетей в рамках производственной программы. До конца года у нас запланирована перекладка 15 км коммуникаций. Конечно, производство данных мероприятий позволяет сократить потери воды и снизить уровень аварийности в городе, но, как я уже неоднократно говорил, для существенного снижения показателей аварийности необходимо в год по производственной программе перекладывать не 15 км, а как минимум 52 км. Проблема в том, что в действующих тарифах заложены объемы по капитальному ремонту коммуникаций в неполном, недостаточном количестве, — подвел итог директор ООО «КВС» Сергей Журавлев.

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