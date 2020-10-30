Начал работу медицинский колл-центр в Саратове

Граждане смогут получать консультации о лечении через колл-центр Фото: Иван МАКЕЕВ

В Саратовской области начал работу колл-центр, созданный для медицинских консультаций граждан.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, жители смогут не только задать вопросы по здравоохранению, но и вызвать врача на дом.

Колл-центр начал работу по многоканальному телефону 24-54-00. Звонки принимаются с 9 до 18 часов. На вопросы отвечают специалисты здравоохранения и волонтеры — студенты СГМУ, интерны, ординаторы. Создано 30 рабочих мест.

Напомним, колл-центр создан по поручению губернатора Валерия Радаева.

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