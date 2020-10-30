Открылась горячая линия Минздрава Саратовской области

В Саратовской области начала работу горячая линия министерства здравоохранения.

Как сообщил министр Олег Костин, работать там будут опытные психологи и врачи. Они проконсультируют граждан по вопросам здоровья.

- Это ни в коей мере не снимает с нас ответственности за посещения врача пациентами. Это не замена, это помощь, — подчеркнул Олег Костин.

Горячая линия создана по поручению губернатора Валерия Радаева и открыта по телефону 320-222.

Также будет открыта линия СГМУ, где врачи студенты и ординатор станут отвечать на вопросы жителей.

Напомним, по поручению главы региона будет создан кол-центр по вопросам медицинских консультаций и вызова врача на дом.

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