На площадке проблемного ЖК «Победа» возобновились работы

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На площадку проблемного ЖК «Победа» зашел новый инвестор, который будет достраивать комплекс. Сегодня, 30 октября, уже начался завоз материалов. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщил депутат Госдумы Николай Панков.

- Как и говорил, на площадку ЖК «Победа» сегодня начали заводить строительные материалы. По качеству они такие, как положено по проекту. Качество — один из принципов этой строительной компании.

Строительная организация, которая пришла на объект, настроена работать в интересах людей. Она имеет стаж работы более 10 лет. Зарегистрирована у нас в Саратове. Налоги платят здесь. Это немаловажно. Рассчитали, что при вложении 600 млн рублей собственных средств, дом можно достроить. И люди получат жилье.

Сейчас главное — решить технические вопросы. Провести, если надо, экспертизу, чтобы в процессе достройки не столкнуться с неучтенными проблемами. Оба дома важно достроить с хорошим качеством и в срок предоставить дольщикам комфортные квартиры. Спасибо дольщикам за понимание и конструктивное общение. Мы вместе с вами решили первый, главный этап. Нашли инвестора. Теперь вместе достраивать жилье. Работы и проблемы еще есть. Верю, все у нас получится, — написал Панков.