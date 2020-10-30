«Ростелеком» установил тепловизоры в «Газпром трансгаз Саратов»

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«Ростелеком» установил в центральном офисе «Газпром трансгаз Саратов» два тепловизионных комплекса для дистанционного мониторинга здоровья сотрудников и контроля соблюдения масочного режима. Высокоточное оборудование помогает снизить риск распространения инфекций.

Функционал тепловизоров позволяет фиксировать работников с повышенной температурой тела, при этом срабатывает световое и звуковое оповещение. Если повторный контроль подтверждает превышение нормы, сотрудник службы безопасности отправляет больного под наблюдение медиков. Кроме того, система не допускает в здание людей без защитной маски на лице, предупреждая о необходимости соблюдать профилактические меры.

- Здоровье работников и непрерывность производственного процесса – это сейчас самое главное. В администрации и филиалах предприятия принимается комплекс противоэпидемиологических мер, ужесточен пропускной режим и организовано медицинское наблюдение с обязательным проведением термометрии. Стационарные тепловизоры от «Ростелекома» станут дополнительным барьером на пути распространения инфекции. Они быстро и точно измеряют температуру, позволяя избежать скопления людей на входе в здание, — отметил Александр Водолагин, начальник медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Саратов».

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- Тепловизионное оборудование помогает минимизировать распространение инфекций в крупных учреждениях. Систему можно использовать и в периоды сезонных заболеваний. Данные измерений хранятся на облачном сервере, что позволяет пользователям сервиса собирать статистику и анализировать информацию. Программное обеспечение можно интегрировать в действующие системы управления доступом и видеонаблюдения, а также дополнить модулем распознавания лиц, — сказал Михаил Маракаев, и. о. директора Саратовского филиала ПАО «Ростелеком».

Тепловизоры обеспечивают высокую (c погрешностью до 0,5 ºС) точность измерения и быстрый скрининг. Система работает на дистанции от 1,5 до 2,5 м даже при недостаточном освещении.

Подробную информацию об услуге можно получить по бесплатному номеру телефона 8 800 200 3000 или на сайте «Ростелекома» https://teplovizor.rt.ru.

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