ГИБДД просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП на Большой Затонской

Смертельное ДТП на улице Большая Затонская произошло 6 сентября 2020 года, ночью, около 2.40.

У дома №43 столкнулись Daewoo-Nexia и Volkswagen Polo. После удара Nexia слетела с дороги и ударилась о световую опору. Один из пассажиров машины скончался.

Полиция просит откликнуться очевидцев, обратиться можно по телефонам: 994666, 89042438593 или по адресу: Саратов, улица Чернышевского, д.88, кабинет № 806, а также предоставить имеющиеся видеозаписи.

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