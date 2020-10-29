Пенсионерка не поверила мужу и оформила на себя мошеннеческий кредит почти в миллион рублей

В Саратове пенсионерка стала очередной жертвой мошенников. Жительницу Кировского района убедили в том, что на нее кто-то оформил кредит на сумму в более чем 900 тысяч рублей и их срочно надо вернуть в банк.

Позвонивший на телефон пенсионерки мужчина, якобы сотрудник банка, попросил срочно вернуть всю сумму – 909 тысяч рублей. Женщина поспешила вернуть их обратно в банк.

Супруг не смог остановить пенсионерку – она была уверена, - раз у нее не просят сообщить личную информацию, значит это не мошенники.

И только после того, как все деньги были отправлены, женщина дозвонилась до банка, рассказала свою историю и услышала, что ближайшие пять лет ей придется погашать кредит, ежемесячная сумма которого превышает размер ее пенсии.