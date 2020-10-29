Больше всего Саратовская область экспортирует зерна в Азербайджан и Латвию

В Саратовской области за десять месяцев экспортировали под контролем Россельхознадзора 868,4 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.

- Из них 660,1 тыс. тонн — зерновые, зернобобовые, масличные и технические культуры. Отгрузки осуществлялись в 43 страны мира, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Пшеницу продолжают отвозить в Республики Азербайджан, Казахстан и Грузию. Лен, сафлор, подсолнечник — в Бельгию, Германию, Нидерланды, Польшу. Нут — в Иран, Киргизию, Сербию, Турцию. Продукты переработки зерна и кормовые смеси — в Латвию, Беларусь и Польшу.

Больше всего из Саратовской области экспортируют в Азербайджан — 497,6 тыс. тонн пшеницы, сои, ячменя и муки, Латвию — 183,6 тыс. тонн шрота, льна, лузги, а также в Казахстан — 51 тыс. тонн пшеницы, сои, семян сельскохозяйственных культур и овощей. Также поставки идут в Иран и Турцию.

В Иран впервые отгружена партия сои. Она весит 2,9 тыс. тонн.

Напомним, недавно специалисты выяснили, есть ли в саратовской сое ГМО.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.