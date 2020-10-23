Специалисты выяснили, есть ли в саратовской сое ГМО

Специалисты исследовали сою, выращенную в Саратовской области, на наличие ГМО.

- В августе — сентябре 2020 года отобрали 145 проб вегетативных частей сои со 131 поля на площади более 29 тыс. гектаров, — сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области.

Пробы направили в Центр оценки качества зерна в Волгограде и четыре пробы в испытательный центр ФГБУ «ВГНКИ» в Москве.

Выяснилось, что ГМО в сое с саратовских полей нет.

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