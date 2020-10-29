На Трофимовском мосту установили лифт

Фото из Инстаграм Трофимовского моста

На Трофимовском мосту в Саратове поставили лифт.

- Подъемник установлен для маломобильных групп населения. Также сейчас ведутся работы по обустройству тротуара (пешеходной дорожки) между съездом (дублером) и улицей Шехурдина, а также тротуара вдоль дома №64, — сообщили на странице Трофимовского моста в соцсети Инстаграм.

К тому же рабочие ведут подготовку к укладке покрытия и красят лестничный сход.

Напомним, Трофимовский мост в Саратове открыли 5 октября.

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