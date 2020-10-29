Сквер имени Гагарина в Заводском районе реконструируют на федеральные средства

.

Вячеслав Володин осмотрел работы по реконструкции сквера имени Гагарина в Заводском районе Саратова. Именно он вышел с этой инициативой после обращения местных жителей.

Мэр Саратова рассказал, что проектно-сметная документация разработана на 40 млн рублей, которые уже выделены из федерального бюджета, будет выкопан пруд, завезен грунт, оборудованы детские площадки, установлено освещение, закуплены скамейки, урны, велопарковки, столы, беседки.

Володин предложил сделать зону отдыха для детей и родителей с маленькими детьми, а также спортивную зону, «чтобы сквер имени Гагарина был современным и стал местом притяжения для жителей Комсомольского поселка».