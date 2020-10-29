Саратовской области могут дать 90 млн рублей на лечение людей с коронавирусом на дому

Сегодня, 29 октября, на брифинге в Минздраве региона рассказали, как будет оплачиваться лечение людей с коронавирусом на дому.
- Все мы знаем об инициативе президента России Владимира Путина. Скорее всего, это означает, что больным будут выдаваться бесплатные лекарства, — рассказал советник министра здравоохранения Александр Колоколов.
По его словам, деньги должны выделить завтра на заседании правительства. Ориентировочно 90 млн рублей предусмотрено Саратовской области.
- Сумма серьезная и внесет существенный вклад в лечение, — отметил Колоколов.
Напомним, сегодня, 29 октября, в ходе визита в Саратов председатель Госдумы Вячеслав Володин возмутился ситуацией с лекарственным обеспечением и рекомендовал губернатору начать выделение средств на покупку лекарств для тех, кто лечится на дому.
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