Саратовской области могут дать 90 млн рублей на лечение людей с коронавирусом на дому

Сегодня, 29 октября, на брифинге в Минздраве региона рассказали, как будет оплачиваться лечение людей с коронавирусом на дому.

- Все мы знаем об инициативе президента России Владимира Путина. Скорее всего, это означает, что больным будут выдаваться бесплатные лекарства, — рассказал советник министра здравоохранения Александр Колоколов.

По его словам, деньги должны выделить завтра на заседании правительства. Ориентировочно 90 млн рублей предусмотрено Саратовской области.

- Сумма серьезная и внесет существенный вклад в лечение, — отметил Колоколов.

Напомним, сегодня, 29 октября, в ходе визита в Саратов председатель Госдумы Вячеслав Володин возмутился ситуацией с лекарственным обеспечением и рекомендовал губернатору начать выделение средств на покупку лекарств для тех, кто лечится на дому.

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