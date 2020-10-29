Володин предложил Радаеву выделить деньги на лекарства и спасать жизни людей

Володин: Надо жизни людей спасать, а не тротуары и плитку проверять

В ходе визита в Саратов 29 октября, председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался о ситуации с нехваткой лекарств в аптеках области. Он предложил сделать выводы по ряду руководителей а также выделить деньги областного бюджета на лекарства для тех, кто лечится от коронавируса и пневмонии на дому.

- В условиях пандемии средства большие идут на регион. Но то что происходит с лекарствами – я не могу мириться. У меня вопросы к тем, кто отвечает за эту сферу. В первую очередь к руководителю регионального Росздравнадзора. Это их зона ответственности. Неэффективно работают. Поэтому тот человек, который его возглавляет, должен подумать. По-видимому, он устал, и ему нужно менять сферу деятельности.

С другой стороны, минздраву надо организовать диспетчерскую, которая ориентировала бы людей, где какие лекарства есть. Это элементарно, но нет этого на сегодняшний день. И в третьих, нгадо объяснять - сейчас сметут все лекарства, а потом они просрочаться и их выбросят. Врачи должны разъяснять, профессиональные, что можно принимать, а что нельзя.

И области не нужно стоять в стороне – я приводил пример средств, которые выделили в Волгоградской области на лекарства для тех, кто проходит лечение амбулаторно. Кто мешает Саратовской области выделить эти средства? Мы все сидим и ждем, что за нас ктото будет решать. А здесь кто будет решать? Надо сейчас бороться за жизнь каждого человека. … Сейчас надо заниматься спасением жизни людей и строить объекты здравоохранения. Они должны быть в приоритете, - заявил Вячеслав Володин губернатору Валерию Радаеву.