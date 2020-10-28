Саратовская облдума поддержала законопроект о поддержке туризма

Юлия Литневская предложила поддержать саратовский туризм

На очередном пятьдесят седьмом заседании Саратовской областной Думы депутаты единогласно поддержали законопроект «О внесении изменений в Закон Саратовской области «О государственной поддержке туризма и туристской деятельности в Саратовской области», депутатом Саратовской областной Думы Юлией Литневской, а так же депутатом Государственной Думы Дмитрием Пьяных в период исполнения им полномочий депутата Саратовской областной Думы.

Данным проектом закона предлагается законодательно закрепить новую отрасль туристской деятельности в Саратовской области и, соответственно, ввести понятие экологический туризм в действующий закон.

Саратовская область имеет огромный потенциал в сфере экологического туризма. На территории района расположена 91 особо охраняемая природная территория, включая две особо охраняемые природные территории федерального значения — «Национальный парк «Хвалынский» и «Государственный природный заказник «Саратовский», 85 особо охраняемых природных территорий регионального значения — природный парк «Кумысная поляна», дендрологический парк, ботанический сад и памятники природы, четыре особо охраняемые природные территории местного значения. По территории Саратовской области протекает 358 рек длиной более 10 км.

Среди 100 действующих на территории региона туристских маршрутов, 12 имеют экологическую направленность. Они предполагают посещение городских и загородных парков, заповедных территорий, родников и источников, памятников природы и других природных объектов.

Самыми востребованными экологическими направлениями в регионе являются Хвалынский, Новобурасский и Красноармейский муниципальные районы. В Хвалынске туристы посещают объекты и гуляют по экотропам Национального парка «Хвалынский», в Новобурасском районе экскурсии проходят по окрестностям села Лох. В летний период востребованным природным объектом в регионе является Утес Степана Разина в Красноармейском муниципальном районе. В самом Саратове популярным местом экотуризма является природный парк «Кумысная поляна».

- Принятие данного законопроекта и дальнейшее развитие экологического туризма будет способствовать охране природы, экологическому образованию и просвещению жителей Саратовской области, развитию предпринимательства в сфере туристской деятельности для местных жителей, что создаст для них экономические стимулы к охране природы. Очень важно законодательно закрепить определение данного вида туризма для совершенствования нормативно-правовой базы в целях развития туристской отрасли на территории Саратовской области, что особенно актуально, учитывая тот факт, что туристская деятельность серьезно пострадала в связи с последствиями распространения коронавирусной инфекции, — отметила Юлия Литневская

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