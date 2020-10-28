КВС завершает модернизацию КНС по инвестпрограмме в 2020 году

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ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» в ходе реализации инвестиционной программы осуществляет реконструкцию и модернизацию канализационных насосных станций города. Модернизация КНС выполняется предприятием на тех объектах, где зафиксирована высокая степень износа технологического оборудования. Так, замена, исчерпавших эксплуатационный ресурс, насосов на современные агрегаты позволяет безаварийно осуществлять прием и транспортировку сточных вод, а погружное оборудование дает возможность сохранить работоспособность даже при возникновении нештатных ситуаций. Также в современном насосном оборудовании установлены самоочищающиеся рабочие колеса, которые обеспечивают перекачку сточной жидкости с длинноволокнистыми включениями, что позволяет значительно сократить ресурсозатратность и увеличить эффективность работы насосного агрегата.

Помимо насосного оборудования ООО «КВС» устанавливает шкафы автоматики и телеметрии, монтаж которых производится на крупных насосных станциях города Саратова. Современное оборудование в комплекте с данными «шкафами» позволяет автоматизировать систему управления канализационных насосных станций, за режимом работы которых осуществляется контроль диспетчерской службой предприятия и оперативное реагирование на внештатные ситуации.

- В 2020 году в рамках инвестпрограммы «КВС» был сделан большой упор на модернизацию канализационных насосных станций. На данный момент организация начала проводить работы по установке газоанализаторов «Хоббит-Т». Данные газоанализаторы эффективно интегрируются в общую систему автоматизации и диспетчеризации и передают параметры по загазованности на ПК центрального диспетчерского пункта. Также данная система осуществляет управление приточно-вытяжной вентиляцией, которая в автоматическом режиме включается при достижении пороговых значений по загазованности. Газоанализаторы «Хоббит-Т» позволяют своевременно отслеживать предельные концентрации вредных и опасных газов и предупреждать ремонтный и обслуживающий персонал. Практика использования подобного современного оборудования в Саратове осуществляется впервые.

Также до конца этого года мы планируем оснастить все КНС 22 такими стационарными газоанализаторами «Хоббит-Т»; выполнить автоматизацию и диспетчеризацию на основе шкафов телеметрии всех КНС; совместно с установкой шкафов телеметрии оборудовать автоматизированные места оперативного персонала на крупных КНС №2,5,9; осуществить комплексную модернизацию КНС №22 «Прудная», для данного объекта уже приобретено необходимое оборудование: насосные агрегаты «Grundfos», автоматические трубные муфты, шкафное и силовое оборудование, шкаф автоматики и телеметрии «DEP». Дополнительно, в первых числах декабря ожидается поставка 9 насосных агрегатов «Flygt» для крупных канализационных насосных станций города Саратова: 2 насосных агрегата на КНС №2, 2 насосных агрегата на КНС №5 и 5 насосных агрегатов на КНС №9, — отметил начальник цеха канализационных насосных станций Александр Старостенко.

Напомним, что в этом году концессионером уже были введены в эксплуатацию водовод по ул. Плодородная протяженностью более 1,5 км, магистральный водопровод протяженностью 3,2 км от железнодорожных путей вблизи ТРЦ «HAPPY МОЛЛ» до Сокурского тракта, водопроводные сети по ул. Черниговская, коммуникации в районе пос. Воробьевка, водопроводные сети по ул. Верхняя и так далее. Также до конца 2020 года запланирована реконструкция водопроводных сетей по ул. Планерная, реконструкция 7 ВПНС, строительство канализационных сетей для вывода из эксплуатации КНС-12, ввод в эксплуатацию второй части магистрального водовода от ВНС Вольская до ж/д путей в районе ТРЦ «HAPPY МОЛЛ» и др.

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