Следователи начали допрашивать женщину, выбросившую детей из окна в Саратове

Из этого дома были выброшены две девочки Фото: Дарья Вострикова

В Саратове задержана женщина, которую подозревают в том, что она выбросила двух детей из окна.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, сейчас 39-летняя гражданка выписана из больницы и доставлена в следственный орган. Ведется ее допрос.

Следственный комитет намерен ходатайствовать об аресте женщины.

Напомним, трагедия разыгралась 17 октября в доме №60 по Ново-Астраханскому шоссе. По версии следствия, женщина вышвырнула из окна квартиры на четвертом этаже двух дочерей 5 и 8 лет. Девочки были госпитализированы. Старшую сейчас выписали, а младшая остается в крайне тяжелом состоянии.

Мать также пыталась свести счеты с жизнь, но ей помешали, поэтому она некоторое время находилась в стационаре на лечении.

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