В саратовских клиниках исчерпали пятую часть лимитов по томограммам легких

Бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов рассмотрели 28 октября на очередном заседании регпарламента.

Директор ТФОМС Сергей Заречнев сообщил, что на 2020 год расходы составят 32 млрд 900 млн рублей.

- Томограмму легких беспроблемно сейчас можно сделать только в частных клиниках. Как это согласуется с работой ТФОМС? - поинтересовалась депутат Юлия Литневская.

- В системе ОМС делают томограмму 15 клиник. Есть лимит в 26 тысяч КТ, сделали только 5,5 тысяч. Эту помощь нужно развивать мы поддерживаем предложения минздрава. Нужно также привлекать и других поставщиков услуги, - ответил Заречнев.

- По какой причине медработники массово увольняются. Может, их увольняют и экономят таким образом? – спросил депутат Денисенко.

- Вы все переворачиваете. Больше приняли на работу, чем уволились. Прирост более 90 человек, - сообщил Заречнев.

Он также отметил, что региональная медотрасль в настоящий момент финансируются в полном объеме, в соответствии с планом.

Бюджет утвердили.