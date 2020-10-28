В Саратове перестают ездить автобусы на Кумысную поляну и дачи

В Саратове прекращается работа сезонных автобусов.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, с 2 ноября перестают ходить:
№1 Радищева — Кирпичный завод (2-я Гуселка);
№27 Клиническая больница №3 СГМУ — Кумысная поляна;
№28 Стадион «Волга» — Кумысная поляна;
№34 Радищева — Дачи «Займище»;
№49 Сокурский тракт — Сады (поселок Елшанка);
№66 Радищева — дачи «База УПТК»;
№230 Сокурский тракт — Сады «Латухино».
Напомним, ранее перестали ходить еще восемь автобусных маршрутов.
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