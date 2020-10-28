В Саратове перестают ездить автобусы на Кумысную поляну и дачи

В Саратове прекращается работа сезонных автобусов.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, с 2 ноября перестают ходить:

№1 Радищева — Кирпичный завод (2-я Гуселка);

№27 Клиническая больница №3 СГМУ — Кумысная поляна;

№28 Стадион «Волга» — Кумысная поляна;

№34 Радищева — Дачи «Займище»;

№49 Сокурский тракт — Сады (поселок Елшанка);

№66 Радищева — дачи «База УПТК»;

№230 Сокурский тракт — Сады «Латухино».

Напомним, ранее перестали ходить еще восемь автобусных маршрутов.

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