С понедельника в Саратове прекращают ходить дачные автобусы

В Саратове с понедельника, 26 октября, прекращают ходить дачные автобусы.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, отменяются сезонные маршруты №№222, 224, 240, 253, 291, 299, 379, 389.

Автобус №246 Дачи Урицкого — Саратов ЖДВ прекратит ходить с 1 ноября.

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