МинЖКХ: Все многоэтажки и объекты соцсферы в Саратовской области получают тепло

Саратовская область официально 21 октября завершила вхождение в отопительный период, все районы и города осуществляют теплоснабжение в полном объеме. Как заявили в министерстве строительства и ЖКХ все дома Саратовской области и объекты соцсферы подключены к отоплению.

Подключение велось по заявкам потребителей. В целом отопительный сезон начался в штатном режиме без чрезвычайных ситуаций, отметили в Минстрое.

Серьезных аварийных ситуаций пока не зафиксировано, повреждения, возникающие на теплотрассах, устраняются в оперативном режиме в установленные сроки. В районах области и в Саратове работают круглосуточные диспетчерские службы и горячие линии. Список телефонов здесь.