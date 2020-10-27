В Саратове создадут резерв баллонов с кислородом для больных с коронавирусом

В Балаково Саратовской области ведется строительство кислородной станции. Планируется, что до конца ноября она будет готова. Об этом на заседании координационного совета заявила и.о. министра здравоохранения Саратовской области Асят Выкова (Напомним, министр Костин и первый замминистра Шувалов заразил ись коронавирусом и проходят лечение на дому – прим. ред.)

По словам Выковой, обычно ежедневно около 700-750 вызовов поступают в скорую помощь, сейчас - больше 1000. Причем 800 из них – экстренные. В сентябре рост вызовов был на 38,8% по сравнению с прошлым годом, на прошлой неделе — рост вызовов скорой - на 46%. Рост вызовов врачей из поликлиник составил 13%.

Прямо сейчас 2460 медработников работают в 18 ковидных госпиталях, всего здесь 3098 медиков. В аптечном складе есть достаточно защитных костюмов, дезинфицирующих средств и противовирусных препаратов. Все стационары обеспечены необходимым.

По словам Выковой, на выплаты региональным врачам перечислены 349,5 млн рублей — 318,1 млн уже выплачены. 776 медиков получили страховые выплаты после заражения коронавирусом на 53 млн рублей.

Губернатор Радаев потребовал закупить еще 200 баллонов кислорода в резерв, чтобы не случилось перебоев с его обеспечением, как это было в ряде регионов.

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