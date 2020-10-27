Роспотребнадзор: В Саратове несвоевременная госпитализация стала фактором утяжеления заболеваемости коронавирусом

Надежда Матвеева Фото: Александр Уриевский

За минувшую неделю, со вторника 20 октября, в Саратовской области зафиксировано 1272 заражения коронавирусом. Из пациентов 61,7% - работающие граждане, 28,4 – пенсионеры. Остальные – несовершеннолетние. Об этом на заседании координациооного совета по коронавирусу вечером 27 октября рассказала врио главы регионального Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

За октябрь зафиксирован рост тяжелых форм пневмоний на 33,6%.

- Несвоевременная госпитализация один из факторов утяжеления течения заболеваемости. Также влияет подъем ОРВИ, особенно в октябре, что сопряжено с коронавирусными инфекциями, - отметила Матвеева.

По ее словам на 26 октября израсходовано 60% вакцины от гриппа. Низкие темпы иммунизации отмечены в Энгельсе, Балаково, Саратове, при этом здесь основная заболеваемость коронавирусом.

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