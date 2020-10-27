Названы виновники падения рабочего с 15 этажа в Энгельсе

Штукатур упал с 15-го этажа и разбился насмерть Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области завершено расследование трагедии на стройке в Энгельсе.

Как сообщили «КП-Саратов» в Государственной трудовой инспекции, погибший — работник ИП Акульшин А.А.

Напомним, 22 августа на фасаде строящегося дома в Энгельсе на улице Горького оборвался трос люльки. Из нее выпал штукатур. Мужчина пролетел 15 этажей и погиб на месте.

Инспекторы ГИТ назвали причины несчастного случая: неисправность оборудования, допуск пострадавшего к работе без инструктажа по технике безопасности и правилах использования страховочного пояса, отсутствие контроля со стороны должностных лиц.

Ответственными являются мастер строительных и монтажных работ и индивидуальный предприниматель.

Материалы расследования переданы в СУ СКР. Возбуждено уголовное дело.

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