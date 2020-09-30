Возбуждено уголовное дело о гибели рабочего на стройке в Энгельсе

Штукатур упал с 15-го этажа Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области возбуждено уголовное дело о гибели рабочего на стройке.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по признакам нарушения правил безопасности.

Следствие считает, что около половины девятого утра 22 августа штукатур работал на отделке фасада дома на пересечении улиц Горького и Халтурина в Энгельсе. 30-летний мужчина находился в подъемнике на уровне 15-го этажа. Трос оборвался, и люлька накренилась. Мужчина выпал и погиб на месте. Его смерть произошла на глазах коллег.

Сейчас проводится проверка, изъята документация.

Рабочий погиб на месте Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.