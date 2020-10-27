Саратовцам бесплатно раздали 10 тысяч одноразовых масок

Многим не верилось, что маски раздают бесплатно

За несколько дней с 14 по 23 октября в Саратове волонтеры бесплатно раздали жителям 10 тыс. масок. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Радаева, по поручению которого проходила эта акция.

Целью раздачи стало привлечение внимания к важности использования средств защиты в общественных местах.

40 волонтеров раздавали маски на центральных улицах Саратова: Театральная площадь, Ильинская площадь, у железнодорожного вокзала, рынков «Сенной», «Крытый», Мирный переулок, Музейная площадь.

Маски продолжат раздавать и на следующей неделе, в том числе в Энгельсе.

Напомним, сейчас дефицита масок уже не наблюдается, однако остро стоит вопрос о наличии в аптеках антибиотиков. Председатель правительства Роман Бусаргин поручил каждый день до 11 утра публиковать список аптек, где в наличии есть необходимые для болеющих ОРВИ и пневмонией лекарства.