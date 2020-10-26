В Саратове выброшенная матерью из окна девочка находится на грани смерти

Состояние одной из девочек, выброшенных матерью из окна четвертого этажа дома в Саратове, ухудшается.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения.

- Динамика состояния старшей девочки положительная, сейчас оно близко к средней степени тяжести. У младшей девочки, к сожалению, отрицательная динамика, ее состояние можно охарактеризовать как крайне тяжелое, — отметила Анастасия Усова, пресс-секретарь Минздрава области.

Сейчас врачи прикладывают все усилия в борьбе за жизнь детей.

Мать детей, 38-летняя женщина, также госпитализирована, ее состояние находится ближе к удовлетворительному.

Напомним, 17 октября женщина выбросила двух дочерей пяти и восьми лет из окна дома на Ново-Астраханском шоссе, 60. В причинах сейчас разбираются следователи.

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