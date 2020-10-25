Житель Балакова запечатлел «Карлсона» на крыше многоэтажки

На крыше многоэтажного дома в Балакове появилась палатка. Кадр из видео

Житель Балакова запечатлел «Карлсона на крыше».

Пользователь соцсетей Алексей Романов разместил видео в местных пабликах. На кадрах запечатлен многоэтажный дом №66«а» на набережной Леонова. На крыше здания поставлена палатка.

Автор видео пошутил, что на крыше дома в Балакове живет Карлсон. В комментариях пояснили, что на самом деле там работают специалисты сотового оператора, которые устраняют неполадки оборудования.

Напомним, накануне неподалеку от этого места, на набережной Леонова, 44 местные жители заметили мартышку, которая лазила по стене дома.

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