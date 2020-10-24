Балаковцы заметили обезьяну на Набережной Леонова

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Сегодня, 24 октября, жительница Балаково Анна Живаева опубликовала в соцсетях снимок обезьяны.

Животное она обнаружила сидящим на конструкциях и у окна дома на Набережной Леонова.

Женщина уточнила, что обезьянку кормит соседка.

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Новость вызвала интерес среди комментаторов.

Местные жители предположили, что животное могло сбежать с выставки и начали наперебой восхищаться обезьяной.

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