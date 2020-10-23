Футбольная команда ПИУ РАНХиГС одержала первую победу на Всероссийских соревнованиях в Казани

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С 23 по 25 октября в Казани проходит четвертый полуфинальный турнир Общероссийского дивизиона Всероссийских соревнований среди студентов по футболу сезона 2019-2020 гг.

Саратовскую область на соревнованиях представляет футбольная команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. За выход в финал команда ПИУ РАНХиГС поборется с соперниками из Республики Татарстан (Казань), Республики Марий Эл, Пермского края.

Первую игру полуфинальной серии ребята из Саратова сыграли с командой Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева.

- Игра была довольно тяжелой, особенно в первые минуты, — подчеркнул член сборной команды по футболу ПИУ РАНХиГС Игорь Нестеренко (номер 11). — С начала матча мы вели активную атаку, но, к сожалению, на 18 минуте пропустили гол в свои ворота. После этого момента нам удалось собраться и до конца тайма сравнять счет.

В первом тайме на 18 минуте сборная команды КНИТУ – КАИ забила гол, однако на 26 минуте член сборной команды ПИУ РАНХиГС Глеб Скориков (номер 10) забил первый гол, тем самым сравнив счет. Во втором тайме, на 67 минуте, Игорь Нестеренко (номер 11) забил решающий гол, который принес незабываемые эмоции и победу Президентской академии.

Поддержим саратовских футболистов и пожелаем им побед в полуфинальных играх. Напомним, что 24 октября в 9:30 (по московскому времени) команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС столкнется с соперниками из Поволжского государственного технологического университета (Республика Марий Эл), а 25 октября в 9:30 (по московскому времени) состоится игра с Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом.

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